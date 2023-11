Cycle Migrations : soirée soudanaise Bibliothèque Václav Havel Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Depuis 10 ans, la bibliothèque programme chaque année un cycle autour de la question des migrations, où artistes et chercheurs.ses sont invité.es autour de la large question de l’exil et de l’ailleurs.

Cette année, la formule change quelque peu :

lors d’un week-end thématique, notre programmation met à l’honneur un pays et sa diaspora.

Le pays invité de l’édition 2023 est le Soudan !

Une soirée festive en présence d’artistes soudanais : le vidéaste Khalid Mansour, le musicien Elhadi Elfadil et le peintre Dandori Ahmad. Concert, projection, exposition, lectures de romans et de poésie… et même un buffet soudanais !

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

@dandoriahmad Peinture de Dandori Ahmad/ Portrait de Elhadi Elfadil