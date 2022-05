Cycle Michel Foucault, 9 décembre 2021, .

Cycle Michel Foucault

2021-12-09 – 2021-12-09

Il est, par excellence, le philosophe de la microphysique du pouvoir et des moyens par lesquels le politique assujettit les individus.



Depuis Histoire de la folie à l’âge classique, qui fût sa thèse en Sorbonne (1961), jusqu’à ses leçons au Collège de France sur Les anormaux (1974-1975), il n’a eu de cesse de montrer le rôle de gardien de l’ordre social du psychiatre et la fonction de révélation des valeurs d’une société par les anormaux qu’elle fabrique.

Il a introduit en philosophie de nouveaux objets de réflexion critique, folie, sexualité et enfermement par exemple, et enquêté dans des lieux d’exclusion et de normalisation, comme la prison, l’asile, la caserne, l’hôpital, l’usine, la famille ou l’école… Trois séances constituent ce cycle d’approche de Foucault.

Michel Foucault (1926-1984) fût un philosophe majeur du XXème siècle, professeur au Collège de France, penseur critique et militant politique.

