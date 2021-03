Ivry-sur-Seine Happy Visio Ivry-sur-Seine Cycle Mémoire 4/6 – Les différentes mémoires – Les mémoires à long terme Happy Visio Ivry-sur-Seine Catégorie d’évènement: Ivry-sur-Seine

### Cycle Mémoire 4/6 – Les différentes mémoires – Les mémoires à long terme Le Cycle mémoire est un cursus en 6 conférences d’une heure. Ces conférences sont animées par une neuropsychologue spécialiste de la mémoire. Ce cursus vous permettra de comprendre comment fonctionne votre mémoire, de vous entraîner avec des jeux et exercices spécifiques, et de vous donner les astuces pour entretenir votre mémoire au quotidien. **Séance n°4 – Les différentes mémoires – Les mémoires à long terme** Nous avons plusieurs types de mémoire. Les mémoires à long terme sont celles qui nous permettent de nous souvenirs de nos évènements personnels, des mots, des savoirs faire. Découvrez-les au cours de cette séance. Sur la base de ce que vous avez découvert et compris sur les séances précédentes, nous reviendrons sur cette séance sur le fonctionnement de la mémoire. Connaitre la façon dont notre mémoire se construit et fonctionne, est une étape indispensable pour mieux la préserver et l’entretenir.

Happy Visio Happy Visio 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry port

