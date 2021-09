Ivry-sur-Seine Happy Visio Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Cycle Mémoire 2/6 – Le processus de mémorisation Happy Visio Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Cycle Mémoire 2/6 – Le processus de mémorisation Happy Visio, 3 septembre 2021, Ivry-sur-Seine. Cycle Mémoire 2/6 – Le processus de mémorisation

Happy Visio, le vendredi 3 septembre à 11:00

### Cycle Mémoire 2/6 – Le processus de mémorisation (3 septembre) Le Cycle mémoire est un cursus en 6 conférences d’une heure. Ces conférences sont animées par une neuropsychologue spécialiste de la mémoire. Ce cursus vous permettra de comprendre comment fonctionne votre mémoire, de vous entraîner avec des jeux et exercices spécifiques, et de vous donner les astuces pour entretenir votre mémoire au quotidien. Séance n°2 – Le processus de mémorisation. Au travers d’exercices présentés de manière ludique, cette séance de 60 minutes vous informera sur la façon dont nous retenons les informations, les évènements, les personnes. Pour accompagner votre séance, regardez cette vidéo interactive intitulée Les souvenirs comment ça marche ? en cliquant sur l’image ci-contre.

Inscription

Happy Visio Happy Visio 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry port Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T11:00:00 2021-09-03T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Autres Lieu Happy Visio Adresse 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine Ville Ivry-sur-Seine lieuville Happy Visio Ivry-sur-Seine