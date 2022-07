Cycle Marseille au cinéma à La Baleine Marseille 6e Arrondissement, 17 août 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Cycle Marseille au cinéma à La Baleine

59 Cours Julien La Baleine Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône La Baleine 59 Cours Julien

2022-08-17 – 2022-08-30

La Baleine 59 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

4.5 9.5 Cycle Marseille au cinéma





« Ville portuaire bouillonnante, mystérieuse, solaire et rebelle, Marseille est une ville romanesque qui fascine les cinéastes du monde entier, dans le regard desquels, plus qu’un décor elle devient un personnage à part entière. » (Ciné Tempo)



Sélection choisie pour accompagner votre été marseillais !



Du 17 août au 6 septembre 2022



Programmation du 17 au 30 août 2022



CORNICHE KENNEDY de Dominique Cabrera (France – 2017 – 1h34)

Avec Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s’envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être.

« Adapté d’un roman de Maylis de Kerangal, un film puissant, subtil et sensuel sur cet instant de tous les possibles : l’adolescence. » (Les Fiches du cinéma)

Séances : Ven 19 août à 18h30 ; Mar 22 août à 18h30

Film présenté en version originale sous titrée anglais – In French With English Subtitles



L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ de Emilie Aussel (France – 2021 – 1h15 – vosta)

Avec Agathe Talrich, Matthieu Lucci, Idir Azougli

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l’insouciance de l’été, perdre brutalement sa meilleure amie, s’apercevoir que rien ne dure toujours, renaître.

« L’Été l’éternité s’impose comme une révélation et sa réalisatrice comme une promesse sûre du jeune cinéma français. » (Les Inrockuptibles)

Séances : Ven 26 août à 18h ; Dim 28 août à 14h30

Film présenté en version originale sous titrée anglais – In French With English Subtitles



STILLWATER de Tom McCarthy (Etats-Unis – 2020 – 2h20 – vostfr)

Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connaît à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

« Si Stillwater, thriller hollywoodien décoiffant, met en scène plusieurs héros, la cité phocéenne y fait figure de personnage à part entière, voire principal. Et de bien belle manière. » (Le Parisien)

Séances : Mar 24 août à 17h45 ; Dim 28 août à 17h



SHÉHÉRAZADE de Jean-Bernard Marlin (France – 2018 – 1h52)

Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade.

« Le film est tenu de bout en bout avec une justesse et une honnêteté admirables. Les acteurs [sont] la matière même de ce cinéma qui cherche à rendre compte de la réalité la plus écorchée et incandescente. Trouvés lors d’un casting sauvage de huit mois, qui s’étendit dans tous les quartiers de Marseille, jusqu’aux sorties de prison, ils sont tous formidables. » (Libération)

Séances : Mer 17 août à 18h ; Sam 20 août à à 18h



TAXI de Gérard Pirès (France – 1998 – 1h26 – vosta)

Avec Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard

Daniel est un fou du volant. Cet ex-livreur de pizzas est aujourd’hui chauffeur de taxi et sait échapper aux radars les plus perfectionnés. Pourtant, un jour, il croise la route d’Emilien, policier recalé pour la huitième fois à son permis de conduire. Pour conserver son taxi, il accepte le marché que lui propose Emilien : l’aider à démanteler un gang de braqueurs de banques qui écume les succursales de la ville à bord de puissants véhicules. Road-movie urbain sur un scénario de Luc Besson, également producteur.

« Sorti en 1998, le film « Taxi » traverse les années sans prendre une ride. » (La Provence)

Séance unique : Sam 20 août à 20h

Film présenté en version originale sous titrée anglais – In French With English Subtitles



TRANSIT

de Christian Petzold

(Allemagne – 2018 – 1h41 – vostfr)

Avec Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas…

« En transposant la débâcle de 1940 à notre époque et à Marseille, le cinéaste allemand Christian Petzold crée une fiction hypnotique et troublante autour des errances de ses héros en fuite. » (Libération)

Séances : Jeu 25 août à 18h30 ; Mar 30 août à 18h30



LA VIEILLE DAME INDIGNE de René Allio (France – 1965 – 1h34)

Avec Sylvie, Victor Lanoux, Jean Bouise

A la mort de son mari, Madame Bertini décide de vivre pour elle-même malgré l’offre intéressée de deux de ses enfants qui désirent l’héberger. Sa nouvelle façon de vivre, choquante pour tous, surtout pour sa famille, lui permet de découvrir l’amitié libre et le vaste monde.

Homme de théâtre, René Allio s’est inspiré d’une nouvelle de Brecht pour ce premier film qui fit un triomphe et remporta plusieurs récompenses dont le prestigieux Prix Méliès du meilleur film 1965 par le Syndicat français de la critique de cinéma.

Séances : Jeu 18 août à 18h30 ; Dim 21 août à 14h30



Prochainement (du 31 août au 6 septembre) :

A LA VIE A LA MORT (1995) de Robert Guédiguian

L’ETE L’ETERNITE d’Emilie Aussel (2021)

LE RENDEZ-VOUS DES QUAIS (1955) de Paul Carpita, accompagné d’une conférence de Vincent Thabourey, critique de cinéma et auteur de l’ouvrage « Marseille mise en scènes » le jeudi 1er septembre à 20h.

Marseille est une ville romanesque qui fascine les cinéastes du monde entier.

https://labaleinemarseille.com/les-evenements/

Cycle Marseille au cinéma





« Ville portuaire bouillonnante, mystérieuse, solaire et rebelle, Marseille est une ville romanesque qui fascine les cinéastes du monde entier, dans le regard desquels, plus qu’un décor elle devient un personnage à part entière. » (Ciné Tempo)



Sélection choisie pour accompagner votre été marseillais !



Du 17 août au 6 septembre 2022



Programmation du 17 au 30 août 2022



CORNICHE KENNEDY de Dominique Cabrera (France – 2017 – 1h34)

Avec Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s’envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être.

« Adapté d’un roman de Maylis de Kerangal, un film puissant, subtil et sensuel sur cet instant de tous les possibles : l’adolescence. » (Les Fiches du cinéma)

Séances : Ven 19 août à 18h30 ; Mar 22 août à 18h30

Film présenté en version originale sous titrée anglais – In French With English Subtitles



L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ de Emilie Aussel (France – 2021 – 1h15 – vosta)

Avec Agathe Talrich, Matthieu Lucci, Idir Azougli

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l’insouciance de l’été, perdre brutalement sa meilleure amie, s’apercevoir que rien ne dure toujours, renaître.

« L’Été l’éternité s’impose comme une révélation et sa réalisatrice comme une promesse sûre du jeune cinéma français. » (Les Inrockuptibles)

Séances : Ven 26 août à 18h ; Dim 28 août à 14h30

Film présenté en version originale sous titrée anglais – In French With English Subtitles



STILLWATER de Tom McCarthy (Etats-Unis – 2020 – 2h20 – vostfr)

Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connaît à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

« Si Stillwater, thriller hollywoodien décoiffant, met en scène plusieurs héros, la cité phocéenne y fait figure de personnage à part entière, voire principal. Et de bien belle manière. » (Le Parisien)

Séances : Mar 24 août à 17h45 ; Dim 28 août à 17h



SHÉHÉRAZADE de Jean-Bernard Marlin (France – 2018 – 1h52)

Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade.

« Le film est tenu de bout en bout avec une justesse et une honnêteté admirables. Les acteurs [sont] la matière même de ce cinéma qui cherche à rendre compte de la réalité la plus écorchée et incandescente. Trouvés lors d’un casting sauvage de huit mois, qui s’étendit dans tous les quartiers de Marseille, jusqu’aux sorties de prison, ils sont tous formidables. » (Libération)

Séances : Mer 17 août à 18h ; Sam 20 août à à 18h



TAXI de Gérard Pirès (France – 1998 – 1h26 – vosta)

Avec Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard

Daniel est un fou du volant. Cet ex-livreur de pizzas est aujourd’hui chauffeur de taxi et sait échapper aux radars les plus perfectionnés. Pourtant, un jour, il croise la route d’Emilien, policier recalé pour la huitième fois à son permis de conduire. Pour conserver son taxi, il accepte le marché que lui propose Emilien : l’aider à démanteler un gang de braqueurs de banques qui écume les succursales de la ville à bord de puissants véhicules. Road-movie urbain sur un scénario de Luc Besson, également producteur.

« Sorti en 1998, le film « Taxi » traverse les années sans prendre une ride. » (La Provence)

Séance unique : Sam 20 août à 20h

Film présenté en version originale sous titrée anglais – In French With English Subtitles



TRANSIT

de Christian Petzold

(Allemagne – 2018 – 1h41 – vostfr)

Avec Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas…

« En transposant la débâcle de 1940 à notre époque et à Marseille, le cinéaste allemand Christian Petzold crée une fiction hypnotique et troublante autour des errances de ses héros en fuite. » (Libération)

Séances : Jeu 25 août à 18h30 ; Mar 30 août à 18h30



LA VIEILLE DAME INDIGNE de René Allio (France – 1965 – 1h34)

Avec Sylvie, Victor Lanoux, Jean Bouise

A la mort de son mari, Madame Bertini décide de vivre pour elle-même malgré l’offre intéressée de deux de ses enfants qui désirent l’héberger. Sa nouvelle façon de vivre, choquante pour tous, surtout pour sa famille, lui permet de découvrir l’amitié libre et le vaste monde.

Homme de théâtre, René Allio s’est inspiré d’une nouvelle de Brecht pour ce premier film qui fit un triomphe et remporta plusieurs récompenses dont le prestigieux Prix Méliès du meilleur film 1965 par le Syndicat français de la critique de cinéma.

Séances : Jeu 18 août à 18h30 ; Dim 21 août à 14h30



Prochainement (du 31 août au 6 septembre) :

A LA VIE A LA MORT (1995) de Robert Guédiguian

L’ETE L’ETERNITE d’Emilie Aussel (2021)

LE RENDEZ-VOUS DES QUAIS (1955) de Paul Carpita, accompagné d’une conférence de Vincent Thabourey, critique de cinéma et auteur de l’ouvrage « Marseille mise en scènes » le jeudi 1er septembre à 20h.

La Baleine 59 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-07-26 par