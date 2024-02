Cycle ma vie en mieux MJC Héritan Mâcon, samedi 6 avril 2024.

Cycle ma vie en mieux MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Avoir confiance en moi.

Un temps pour soi, dans le partage et la bienveillance pendant cet atelier, nous définirons les notions d’estime de soi et de confiance en soi.

Nous verrons comment nous accepter et nous apprécier tel que nous sommes. Nous apprendrons à lever les freins, valoriser nos atouts, et renforcer nos bases personnelles de confiance et d’estime de soi. Enfin nous nous projetterons dans un futur inspirant et motivant.

Animée par Isabelle AVRIL, formatrice coach certifiée en Développement Personnel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

L’événement Cycle ma vie en mieux Mâcon a été mis à jour le 2024-02-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès