Cycle ma vie en mieux MJC Héritan Mâcon, samedi 23 mars 2024.

S’initier à l’EFT en auto-traitement.

Un temps pour soi, dans le partage et la bienveillance pendant cet atelier, nous verrons comment fonctionne l’EFT, une méthode de relaxation psychocorporelle, simple, ludique et efficace aux effets bénéfiques prouvés, qui permet de mieux gérer le stress au quotidien et se libérer des pensées toxiques.

Chacun apprendra la recette de base et s’entrainera sur une problématique personnelle, pour la traiter et retrouver sa sérénité mentale et émotionnelle.

Atelier animé par Isabelle AVRIL, formatrice coach certifiée en Développement Personnel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

