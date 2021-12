Cycle “Logistique des circuits courts alimentaires de proximité” Evénement en ligne, 14 décembre 2021, Bordeaux.

Evénement en ligne, le mardi 14 décembre à 10:00

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine propose à partir du mardi 14 décembre prochain, de 10h à 12h, un **cycle sur le thème de la Logistique des circuits courts alimentaires de proximité**. Ce cycle se déroulera **en deux temps** : **Acculturation** sous forme de web-conférence, puis **Passage à l’action** sous forme de web-ateliers (fin janvier 2022) Objectifs ——— Les **objectifs de cette session d’Acculturation** sont : * Bâtir une **culture commune entre territoires et acteurs** autour de ce qu’est la logistique des circuits courts alimentaires de proximité : ses spécificités, le système d’acteurs en présence, les limites du fonctionnement actuel * Donner les **clés de lecture des enjeux liés à ce thème** : enjeux économiques, environnementaux, techniques, d’accès à une alimentation saine et locale * A partir de ces connaissances, **débattre des différentes solutions installées ou en train d’émerger** : co-livraison, bourse de fret, création de plateformes logistiques, de plateformes numériques, groupement de producteurs… Pour lancer le sujet et échanger avec nous, l’équipe sollicitera différents intervenants issus de la recherche et des experts de terrain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T12:00:00