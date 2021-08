Meudon Espaces culturels du potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon CYCLE LITTERATURE ET POLITIQUE PENDANT LA REVOLUTION par PIERRE GLAUDES Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

CYCLE LITTERATURE ET POLITIQUE PENDANT LA REVOLUTION par PIERRE GLAUDES Espaces culturels du potager du Dauphin, 14 octobre 2021, Meudon. CYCLE LITTERATURE ET POLITIQUE PENDANT LA REVOLUTION par PIERRE GLAUDES

Espaces culturels du potager du Dauphin, le jeudi 14 octobre à 09:45

Pierre Glaudes, historien de la Littérature

4,20€ l’unité / 8,40€ le cycle

JOSEPH DE MAISTRE, “l’ami du Bourreau” (Stendhal) Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T09:45:00 2021-10-14T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espaces culturels du potager du Dauphin Adresse 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon