du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives nationales – site de Paris

Les Archives nationales inaugurent en 2021 un nouveau cycle, « Les Essentiels », qui vise à donner à voir et à comprendre les documents les plus symboliques de l’histoire de la nation. Cet automne, pour sa première édition, vous pourrez découvrir la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’histoire complexe de l’élaboration de ce texte à portée universelle.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:30:00

