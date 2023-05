Cycle Léon Dierx : le Parnasse contemporain Médiathèque Edmond Rostand Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Pour cette deuxième balade poétique du cycle Léon Dierx, nous aborderons l’aventure littéraire et éditoriale du Parnasse contemporain.

Pour cette deuxième balade poétique du cycle Léon Dierx, nous aborderons l'aventure littéraire et éditoriale du Parnasse contemporain.

Rendez-vous le 3 juin au square des Batignolles ! Le libraire-éditeur Alphonse Lemerre a réuni autour de lui dans la deuxième moitié du XIXe siècle une centaine de poètes qui redéfinissent les standards de la poésie. Nous aurons l'occasion de réentendre des poèmes de Léon Dierx, Leconte de Lisle et Auguste Lacaussade, déjà présents dans la précédente balade sur la poésie de l'île de la Réunion, auxquels viendront s'ajouter des poèmes de Paul Verlaine, François Coppée, Albert Mérat…

