jeudi 10 février 20 h 30 Puis : – Mardi 8 mars 20h30 Présentation générale et analyse de l’encyclique Laudato Si par Jean Lacau Saint Guily -Jeudi 12 mai 20 h Laudato Si appliqué, avec le Père Pierre Fulara. 1ère conférence : « L’écologie intégrale à la lumière des 1ers chapitres de la Genèse » La juste place de l’homme au sein de la Création avec le Père Ollivier de Loture Église Saint-François de Sales (nouvelle église) 15 rue Ampère, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T20:30:00 2022-02-10T22:00:00;2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T22:00:00;2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:00:00

Lieu Église Saint-François de Sales (nouvelle église) Adresse 15 rue Ampère, 75017 Paris

Église Saint-François de Sales (nouvelle église) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

