Thauvenay Thauvenay Cher, Thauvenay Cycle : L’apiculture à la portée de tous Thauvenay Thauvenay Catégories d’évènement: Cher

Thauvenay

Cycle : L’apiculture à la portée de tous Thauvenay, 23 octobre 2021, Thauvenay. Cycle : L’apiculture à la portée de tous 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 12:00:00

Thauvenay Cher Thauvenay 22 EUR 22 22 L’apiculteur Philippe Delaby propose une série de sept modules théoriques ou de modules indépendants (au choix) pour vous initier à l’apiculture, sur le plan pratique et théorique. Un temps de partage Questions / Réponses et des formations pratiques dans les ruchers d’avril à août complètent la théorie.

Au programme : une série de sept rencontres pour appréhender le monde de l’apiculture.

Le lieu exact des séances sera communiqué ultérieurement, en amont de chaque date. L’apiculteur Philippe Delaby propose une série de sept modules pour vous initier à l’apiculture, sur le plan pratique et théorique. philippe.delaby@yahoo.com +33 7 78 41 17 83 L’apiculteur Philippe Delaby propose une série de sept modules théoriques ou de modules indépendants (au choix) pour vous initier à l’apiculture, sur le plan pratique et théorique. Un temps de partage Questions / Réponses et des formations pratiques dans les ruchers d’avril à août complètent la théorie.

Au programme : une série de sept rencontres pour appréhender le monde de l’apiculture.

Le lieu exact des séances sera communiqué ultérieurement, en amont de chaque date. PIXABAY dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Thauvenay Autres Lieu Thauvenay Adresse Ville Thauvenay lieuville 47.30217#2.87952