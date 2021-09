Cycle langages du mouvement dansé Université Paul Sabatier, 21 octobre 2021, Toulouse.

Cycle langages du mouvement dansé

du jeudi 21 octobre au lundi 13 décembre à Université Paul Sabatier

### Avec l’université de Jean-Jaurès [](https://compose-danse.art) Langages du mouvement dansé est un cycle d’événements et interventions animés par des chorégraphes et chercheur·euse·s en sciences du langage, neurosciences, robotique et arts du spectacle. D’octobre à décembre, la programmation propose un aperçu des recherches universitaires autour du mouvement dansé développées à Toulouse au cours des vingt dernières années et des projets actuels mêlant danse et recherche scientifique. ### Au programme de ce cycle * **Jeudi 21 octobre à 15h, La Mêlée** : _Mouvement, langage, danse et sciences : synergies toulousaines_ (débats et projection de vidéos) Avec Michel Aurnague (laboratoire LATTICE – CNRS, ENS, Sorbonne Nouvelle), Catherine Gadon (UFTMP), Chiara Minoccheri & Dejan Stosic (laboratorie CLLE – CNRS & UT2J) * **Jeudi 21 octobre à 18h, Quai des Savoirs** : _Danse et robotique_ Avec Olivier Stasse (chercheur au LAAS-CNRS) et Jean-Marc Matos (chorégraphe) * **Lundi 8 novembre à 19h, Studio du CDCN** : _Paroles de chorégraphe_ Avec Sandrine Maisonneuve (chorégraphe) et Chiara Minoccheri (doctorante au laboratoire CLLE CNRS & UT2J) * **Lundi 15 novembre à 19h, Salle Le Cap – Université Paul Sabatier** : _Danse et neurosciences_ Avec Claire Cherriere (docteure en neuroscience, clinicienne et chercheuse – centres de santé ASEI & laboratoire ToNIC INSERM & UPS) et Patricia Ferrara (chorégraphe) * **Lundi 13 décembre à 19h, UT2J** : _De l’analyse à la genèse du mouvement_ Avec Joëlle Vellet (Maitre de conférences en Danse à l’Université Côte-d’azur & CTEL) et Lise Daynac (Cie Labkine) ![]() ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/cycle-langages-du-mouvement-danse) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 21 octobre à 15h et 18h, lundis 8 et 15 novembre à 19h, et lundi 13 décembre à 19h. * Durée : 1h30

Gratuit dans la limte des places disponibles

Culture

Université Paul Sabatier 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T15:00:00 2021-10-21T16:30:00;2021-10-21T18:00:00 2021-10-21T19:30:00;2021-11-08T19:00:00 2021-11-08T20:30:00;2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T20:30:00;2021-12-13T19:00:00 2021-12-13T20:30:00