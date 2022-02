Cycle La traduction en question Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cycle La traduction en question

du jeudi 27 janvier au mardi 14 juin à Maison de Rousseau et de la Littérature

Proposer un cycle sur la traduction, c’est vous inviter à un voyage au cœur de la langue et de ses mécanismes profonds. On y parle du sens et de l’interprétation, de la part de création des traductrices et des traducteurs, du rapport de pouvoir. On sort de ses marques et on laisse résonner d’autres langues que la sienne.

CHF 10.- (normal), CHF 8.- (réduit)

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève

