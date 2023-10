Cycle « La langue arabe, entre sacré et profane » Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Public adolescents adultes. gratuit

Conférences publiques de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)

Présentation

L’arabe, deuxième langue de France ? Avec près de trois

millions d’arabophones et une longue histoire coloniale, la France fait

partie des pays façonnés depuis longtemps par la culture arabophone,

bien au-delà du domaine religieux et des cercles savants. Cette

situation suscite des débats ardents dans notre société. Que dire alors

des pays où l’arabe est la langue principale ? Et des pays d’Islam qui ne sont pas majoritairement arabophones ?

Ce nouveau cycle de conférences de l’IISMM n’aborde pas seulement les

dimensions les mieux connues de l’histoire ancienne et de la pratique

contemporaine de la langue arabe en France et dans le monde. Chacune des

conférences présentera aussi les découvertes les plus récentes de la

recherche sur l’émergence de la langue arabe, ses rapports avec les

autres langues mondiales, sa modernité, son destin politique, son

instrumentalisation, et les facettes à la fois multiples et étonnantes

de sa pratique contemporaine.

Programme

Le 17 octobre 2023

Laïla Nehmé

Archéologue et épigraphiste, directrice de recherche (CNRS, Orient & Méditerranée)

« Du nabatéen à l’arabe : par qui, quand et comment ? »

Le 14 novembre 2023

Gilles Gauthier

Auteur, traducteur et ancien diplomate

« Traduire de l’arabe et vers l’arabe : la langue arabe face à l’hégémonie des grandes langues européennes »

Le 5 décembre 2023

Mathieu Terrier

Spécialiste de l’histoire des idées en islam, chargé de recherche (CNRS, LEM)

« La diglossie arabe-persan dans la philosophie islamique, d’Avicenne à l’école d’Ispahan »

Le 12 décembre 2023

Frédéric Imbert

Épigraphiste, professeur des universités (Aix-Marseille Université, IREMAM)

« Le Coran des pierres »

Le 9 janvier 2024

Anne-Laure Dupont

Historienne, maître de conférences (Sorbonne Université)

« Langue arabe et nationalismes au siècle de la Nahda (v. 1830-v. 1930) »

Le 6 février 2024

Catherine Miller

Sociolinguiste, directrice de recherche émérite (CNRS, IREMAM)

Médias et langue arabe : quel impact sur les pratiques orales et écrites ?

Le 5 mars 2024

Marie Bossaert

Historienne, maîtresse de conférences (université Clermont Auvergne)

Augustin Jomier

Historien, maître de conférences (Inalco, IRMC Tunis)

Alain Messaoudi

Historien, maître de conférences (Nantes Université, CRHIA)

« Orientalisme et colonisation : l’étude de la langue arabe au Maghreb (1830-années 1920) »

Le 2 avril 2024

Charlotte Courreye

Historienne, maîtresse de conférences (université Jean Moulin Lyon 3)

« Enjeux des politiques d’arabisation au Maghreb indépendant, années 1960-1980 »

Le 7 mai 2024

Nisrine Al-Zahre

Linguiste, directrice du Centre de langue et de civilisation arabes (Institut du monde arabe)

« Les diasporas arabophones en France »

Le 4 juin 2024

Richard Jacquemond

Professeur de langue et littérature arabes modernes (Aix-Marseille Université, IREMAM)

Frédéric Lagrange

Professeur de littérature arabe moderne (Sorbonne Université)

« L’universalité de l’arabe littéral : fin d’un mythe littéraire ? »

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

IISMM