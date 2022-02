Cycle KHORA : 4 conférences CROA PACA Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Cycle KHORA : 4 conférences CROA PACA, 10 février 2022, Marseille. Cycle KHORA : 4 conférences

du jeudi 10 février au samedi 19 février à CROA PACA

Le collectif KHORA organise le cycle de conférences du quatrième séminaire Ville Paysage ! Les conférences ont lieu en partenariat avec la MAV PACA à l’Ordre des architectes PACA et sont ouvertes à tous. * jeudi 10 février 2022 à 19h : STEFANO MOOR * samedi 12 février 2022 à 19h : BARRAULT PRESSACCO * mercredi 16 février 2022 à 19h : JULIEN BOIDOT * samedi 19 février 2022 à 19h : BAUKUNST Entrée libre dans la limite des places disponible. Le passe vaccinal sera demandé à l’entrée. Le port du masque est obligatoire pendant toute la soirée. Les conférences seront retransmises en direct sur internet (lien à venir).

entrée libre, retransmission en direct sur internet

Conférences d’architecture par STEFANO MOOR, BARRAULT PRESSACCO, JULIEN BOIDOT, BAUKUNST CROA PACA 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T19:00:00 2022-02-10T20:30:00;2022-02-12T19:00:00 2022-02-12T20:30:00;2022-02-16T19:00:00 2022-02-16T20:30:00;2022-02-19T19:00:00 2022-02-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu CROA PACA Adresse 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille Ville Marseille lieuville CROA PACA Marseille Departement Bouches-du-Rhône

CROA PACA Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Cycle KHORA : 4 conférences CROA PACA 2022-02-10 was last modified: by Cycle KHORA : 4 conférences CROA PACA CROA PACA 10 février 2022 CROA PACA Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône