Yonne EUR On ne présente plus le film multioscarisé de Sydney Pollack et le couple devenu formé par Meryl Streep et Robert Redford. Mythique !

On ne présente plus le film multioscarisé de Sydney Pollack et le couple devenu formé par Meryl Streep et Robert Redford. Mythique !

Au Danemark, au début du XXe siècle. La jeune Karen Dinesen est abandonnée par son amant. Pour sauver la face, elle persuade le frère de celui-ci, le baron Bror von Blixen, de contracter avec elle un mariage de raison. Il est ruiné, elle est riche. Ils doivent s'installer au Kenya, où Karen veut élever des vaches et faire pousser des caféiers. Le baron précède son épouse à Nairobi. Karen arrive à son tour en 1914, après avoir fait la connaissance, en cours de route, de Denys Finch Hatton, un séduisant chasseur de fauves. Peu après, déçue par les infidélités de Bror, elle accepte de suivre Finch Hatton lors d'une expédition dans la brousse…

