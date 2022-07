Cycle Karen Blixen – Projection en plein air « Le festin de Babette », 1987

Cycle Karen Blixen – Projection en plein air « Le festin de Babette », 1987, 21 août 2022, . Cycle Karen Blixen – Projection en plein air « Le festin de Babette », 1987



2022-08-21 – 2022-08-21 EUR Cycle Karen Blixen : Le Festin de Babette (1987) de Gabriel Axel.

Pendant la Commune de Paris Babette a fui la répression et s’est réfugiée dans un village danois, au service de deux sœurs qui vivent dans le souvenir de leur père, un pasteur qui avait su unir la communauté. Quand elle apprend qu’elle a gagné une importante somme d’argent, elle se lance dans la confection d’un fastueux repas pour réunir les habitants du village.

Un chef-d'œuvre, qui dépeint comment la préparation et le partage d'un repas peut transformer la vision de chacun.

Un chef-d'œuvre, qui dépeint comment la préparation et le partage d'un repas peut transformer la vision de chacun.

