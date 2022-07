Cycle Karen Blixen – « Le festin de Babette » Saint-Sauveur-en-Puisaye, 26 août 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

15 15 EUR Exilée en Norvège après la Commune de Paris, Babette est la servante de deux sœurs austères vouées au culte de leur père pasteur. Un jour, elle gagne dix mille francs-or à la loterie, qu’elle consacre à préparer un souper fin à la française… Ce sera un festin. Malgré leur serment solennel de “purifier leur langue de toute concupiscence”, les convives de l’aride communauté nordique de Berlewaag cèdent aux délices d’une chair luxueuse venue du Sud. Et ainsi, “de vieilles gens taciturnes reçurent le don des langues : des oreilles sourdes depuis des années s’ouvrirent pour les écouter”. Marie-Christine Barrault nous initie, avec Karen Blixen, à ce don premier de l’oralité.

Marie-Christine Barrault commence par le théâtre sous les auspices de son oncle, Jean-Louis Barrault, et de Maurice Béjart, avant de se lancer dans le cinéma. Le public la découvre dans Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer (1969). Nommée aux Oscars en 1977 pour Cousin, cousine de Jean-Charles Tacchella, elle travaille avec des réalisateurs et réalisatrices de renom. Au cours de sa riche carrière, elle incarne Marie Curie à la télévision (1991) et Marguerite Yourcenar au festival Off d’Avignon (Les Yeux ouverts, 2015).

Après un parcours privé en France, Pascal Contet continue ses études musicales en Suisse, en Allemagne, au Danemark et en Autriche. Son talent est très vite reconnu. Il entreprend la constitution d’un nouveau répertoire pour l’accordéon. Il va ainsi créer de nombreuses œuvres des plus grands compositeurs contemporains du moment. Il est régulièrement invité par de nombreux festivals et joue en soliste avec de nombreux orchestres prestigieux, sous la direction de grands chefs tels que Pierre Boulez, Esa-Pekka Salonen, Jean-Claude

Casadesus. Pascal Contet ne se cantonne pas au répertoire classique contemporain. Il aborde aussi l’improvisation aux côtés de Joëlle Léandre et se distingue dans le monde du jazz : en 2007, il reçoit la nomination Artiste de l’Année aux Victoires Jazz pour son album NU. Il a, à son actif, une quarantaine de disques.

