Concert organisé en partenariat avec Culture Jazz.

La chorale du cycle gospel de Bayssan, ou “West Side Gospel Singers”, en est à sa dixième saison ! A raison de séances mensuelles entre l’automne et le printemps, ce cycle gospel, fruit d’un partenariat entre l’association Culture Jazz et l’Epic Hérault Culture, permet à une quarantaine de choristes chaque année de découvrir et de perfectionner la pratique du chant gospel. Encadrée par la chef de choeur Rachel Ratsizafy et le pianiste Cédric Chauveau, cette chorale mélange tous les niveaux et toutes les générations.

Rachel Ratsizafy et Cédric Chauveau travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Ils fondent le Petit Chœur de Celleneuve en 2010, et ouvrent une section gospel au Domaine de Bayssan en 2011. Ce sont les premiers pas des “West Side Gospel Singers” qui, depuis, se retrouvent chaque année autour des valeurs du gospel (partage, solidarité, bonne humeur…) qui font de ces séances des instants uniques.

Chef de choeur : Rachel Ratsizafy

Pianiste : Cédric Chauveau

Chorale portée par l’association Culture Jazz, en partenariat avec Hérault Culture. Répétition et concerts sur le site de la Scène de Bayssan

La chorale de Bayssan, ou “West Side Gospel Singers”, c’est une quarantaine de choristes qui se retrouvent une fois par mois entre octobre et mai, chaque année depuis dix ans, au domaine de Bayssan pour monter un répertoire de gospel, encadrés par la chef de choeur Rachel Ratsizafy et le pianiste Cédric Chauveau.

