Cycle Folkways : "Moses Ash : vision d'un patrimoine du futur", séance d'écoute commentée par Samon Takahashi

Samon Takahashi, artiste musicien plasticien revient à la Médiathèque musicale pour parler du volet “musiques expérimentales” du label Folkways. Dans son entreprise tentaculaire d’évaluation d’un patrimoine sonore mondial, Moses Ash, le fondateur du label, intègre très tôt les avant-gardes musicales.

Moses Ash est le premier à éditer l’œuvre pour piano préparé de John Cage, en 78 tours, avec son label Disc dès 1947. Par la suite, c’est près d’une centaine de références traitant de l’expérimentation sonore et musicale qu’il publie sous la bannière Folkways. Une partie concerne les disques techniques et scientifiques dédiés à l’expérience acoustique et l’autre un corpus de compositions inédites d’œuvres expérimentales instrumentales, électroniques ou pour sons fixés (musique concrète). Folkways s’attache particulièrement à faire connaître la recherche contemporaine américaine, en collaboration avec les studios universitaires du Colombia-Princeton Electronic Music Studio, de l’Université du Nord Texas ou encore du Dartmouth College pour ne citer qu’eux. De nombreux outsiders et studios indépendants sont également représentés et pour certains, entre les années 50 et 70, dans un contexte favorisant les productions institutionnelles, Folkways est l’unique opportunité de voir leur travail révélé au public. Ces musiques, alors minoritaires et peu considérées, sont intégrées dans la politique militante de Moses Ash, au même titre que les autres chapitres défendus par Folkways, comme fractions indissociables d’une culture universelle.

Le graphiste Ronald Clyne, qui signe la quasi totalité des pochettes de cette catégorie, déploie ici tout son talent et sa palette visionnaire, dressant un inventaire de formes entre abstraction géométrique, minimalisme et typographies modernistes. Son esthétique dépouillée, en adéquation parfaite avec le contenu, participe à établir les standards du graphisme des décennies qui lui succèdent.

Samon Takahashi est un acteur, artiste plasticien, compositeur et collectionneur. Il a prêté à la Médiathèque musicale, pour l’exposition Folkways, ses disques vinyles de musiques expérimentales issus du label. Il les présentera lors de cette séance d’écoute commentée.

