Cycle Folkways : concert folk "Adieu, misère ! Chants du travail, de France et d'ailleurs" Médiathèque musicale de Paris (MMP), 10 juin 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

gratuit

Des musiciens de la scène pop-folk et expérimentale revisitent une collection de chansons traditionnelles sur le thème du travail, issues de plusieurs pays. Autour d’Isabelle Casier (aka Pollyanna), originaire du Bassin minier, les musiciens chantent en plusieurs langues. Ils intègrent aux chansons des sons et des paysages sonores industriels, mission confiée à Gilles Poizat (Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) et esquissent ainsi un destin commun des hommes et des femmes face au travail et leurs aspirations au bonheur et à la liberté. Le concert à la Médiathèque musicale de Paris sera un temps de présentation de ce projet en cours de production. Projet qui trouve ses origines dans les bacs de la Médiathèque, où Isabelle a découvert le répertoire du label Folkways et forgé sa vocation folk, donnant naissance à “Adieu, Misère!”, des années plus tard. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

