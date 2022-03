Cycle Folkways : carte blanche à Franq de Quengo Médiathèque musicale de Paris (MMP), 19 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

C’est au musicien, collectionneur, programmateur du festival iconoclaste Sonic Protest, Franq de Quengo que nous avons confié une carte blanche pour cette soirée forcément hors des sentiers battus, consacrée au label américain Folkways Records. Label que nous célébrons à la MMP jusqu’en juin 2022.

Et si dans quelques centaines d’années, les seuls disques que l’on retrouvait sur terre étaient ceux du label Folkways Records ? Tel est la point de départ de cette carte blanche que nous avons confié à Franq de Quengo, tenancier de feu Bimbo Tower, le disquaire “culte” parisien, musicien chez les non moins emblématiques Dragibus, et qui concentre désormais son énergie et sa créativité autour du formidable festival Sonic Protest qui bat son plein lorsque nous écrivons ces lignes.

Il est fort à parier que nous entendrons toutes les musiques du monde du siècle dernier, des plus traditionnelles aux plus incongrues, entre musique live et écoute collective.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

4 : Les Halles (Paris) (52m) 85 : Louvre – Étienne Marcel – Montmartre (Paris) (277m)



Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

Littérature;Musique

Date complète :

2022-05-19T19:00:00+01:00_2022-05-19T21:00:00+01:00

DR