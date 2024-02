Cycle Femmes et histoire du cinéma – Haut les cœurs ! Cinéma La Lanterne Bègles, dimanche 11 février 2024.

Cycle Femmes et histoire du cinéma – Haut les cœurs ! Présentation avant la séance Dimanche 11 février, 18h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents 5€.

Le film

Alors qu’elle attend son premier enfant, Emma apprend qu’elle a un cancer du sein. Le médecin qui le lui annonce prévoit un avortement, les soins préconisés étant, selon lui, incompatibles avec la grossesse. Simon, son compagnon, l’incite à consulter un autre spécialiste, le docteur Morin, qui affirme que les traitements peuvent être suivis tout en continuant la grossesse. Emma reprend confiance. Son corps qui l’a trahie redevient un lieu de vie elle doit maintenant se battre pour deux.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

