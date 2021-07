Pissos Pissos Landes, Pissos CYCLE FELIX ARNAUDIN Pissos Pissos Catégories d’évènement: Landes

Pissos

CYCLE FELIX ARNAUDIN Pissos, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pissos. CYCLE FELIX ARNAUDIN 2021-07-23 16:00:00 – 2021-07-23 20:00:00 Salle des fêtes de PISSOS MAIRIE

Pissos Landes Manifestation dans le cadre de la commémoration des 100 ans de la mort de Félix Arnaudin Au programme 16h00: Contes et chants » Voyage avec Arnaudin » ISABELLE LOUBERE

