Cycle: Face à l’urgence climatique «Des rendez-vous pour réfléchir et agir»: Un pressoir pour faire votre jus de pomme au MEG! MEG, 4 juin 2022, Genève.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à MEG

**Faire face à l’urgence environnementale, «Des rendez-vous pour réfléchir et agir» : Alimentation, responsabilités et durabilité.** À l’occasion de la venue inédite et spectaculaire au MEG d’un pressoir de [l’association Label Vie](https://label-vie.ch/), nous vous proposons de passer un moment de réflexion et d’action autour des questions de gaspillage alimentaire en fabriquant votre propre jus de pommes grâce à l’énergie de vos jambes ! L’occasion unique de partager avec vos proches une activité ludique et passionnante tout en réfléchissant aux problématiques sérieuses auxquelles nous devons faire face aujourd’hui. Lors de ce «Rendez-vous pour réfléchir et agir», nous nous penchons sur la question de l’alimentation. Partout dans le monde les cultures et les pratiques des peuples autochtones sont fondées sur le maintien de bonnes relations avec les divers éléments qui composent l’écosystème et sur l’utilisation durable des ressources. Le principe de la gestion responsable des ressources naturelles qu’ils défendent se reflète de plus en plus dans l’action mondiale en faveur de l’environnement. Ce principe est également essentiel quant à la gestion de l’alimentation, pour lutter contre le gaspillage et favoriser une meilleure répartition des denrées. En nous inspirant des systèmes alimentaires autochtones ainsi que de savoirs faires traditionnels nous pouvons adopter des alternatives durables et agir ici et maintenant pour protéger notre environnement. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

CHF 0.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



