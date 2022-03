Cycle Europe – Ukraine : aux origines du conflit CentraleSupélec Alumni, 16 mars 2022, Paris.

Cycle Europe – Ukraine : aux origines du conflit

CentraleSupélec Alumni, le mercredi 16 mars à 18:00

En raison de l’actualité et de la situation en Ukraine, CentraleSupélec Alumni reprend les conférences du Cycle Europe, lancé en 2018. Nous vous proposerons plusieurs conférences et/ou visioconférences pour décrypter ensemble les enjeux européens et comprendre la situation des différents pays, leurs relations avec l’Europe, la Russie et les États-Unis. Une première visioconférence consacrée à l’analyse des origines de la situation en Ukraine vous est proposée le Mercredi 16 mars 2022. Pourquoi la Russie a-t-elle envahi le pays ? Quelles sont les revendications de part et d’autre ? Quels enjeux politiques et économiques et quelles conséquences ? Notre invité sera **Frank Tétart**, géo-politologue et spécialiste de l’Europe et de la Russie. Son intervention tentera de nous présenter les enjeux de cette guerre qui se déroule sur le terrain mais aussi en terme de communication. “Ukraine : aux origines du conflit”. Nous n’aurons pas la prétention d’exposer toutes les raisons et implications de la situation en une heure, c’est pourquoi nous prévoyons une série de plusieurs conférences afin d’apporter un éclairage pertinent. **FRANK TÉTART** Docteur en géopolitique de l’Institut français de géopolitique de l’Université Paris 8, et diplômé en relations internationales, Frank Tétart est aujourd’hui enseignant dans le secondaire, ainsi qu’à Paris 1 et l’ENSTA Bretagne. Il a aussi enseigné en France à Sciences Po Paris, en Suisse à l’Institut européen de l’Université de Genève et aux Émirats arabes unis, où il a résidé de 2011 à 2016, dans diverses universités locales. Il est l’un des co-auteurs de l’émission « Le Dessous des Cartes » depuis ses débuts, ainsi que de l’Atlas de l’émission publié par Tallandier avec Emilie Aubry. Outre de nombreux articles sur Kaliningrad, sujet de sa thèse, il a publié Nationalismes régionaux : Un défi pour l’Europe (De Boeck, 2009), la Géographie des conflits (CNED/SEDES, 2011), Péninsule Arabique, cœur géopolitique du Moyen-Orient (Armand Colin, 2017). Chez Autrement, il dirige depuis 2013 l’édition annuelle du Grand Atlas et vient de publier : [Atlas de l’Europe, un continent dans tous ses états](https://www.autrement.com/atlas-de-leurope/9782746761711).

Visioconférence pour décrypter les origines et les enjeux du conflit entre l’Ukraine et la Russie

