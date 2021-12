Genève Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Cycle équinoxes et solstices Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’évènement: Genève

du samedi 26 mars 2022 au samedi 17 décembre 2022 à Maison de Rousseau et de la Littérature

Quatre fois dans l’année, aux équinoxes et aux solstices, rendez-vous à la MRL avec le célèbre ensemble de musique baroque _Cappella Mediterranea_ dirigé par Leonardo García Alarcón. Un programme musical inédit ponctué d’interludes parlés et philosophiques célèbre le passage d’une saison à l’autre, comme un hymne radieux à la nature en écho à l’œuvre de Rousseau et au Siècle des Lumières.

Un format inédit en co-création avec Cappella Mediterranea

2022-03-26T12:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-06-25T12:00:00 2022-06-25T20:00:00;2022-09-17T12:00:00 2022-09-17T20:00:00;2022-12-17T12:00:00 2022-12-17T19:00:00

