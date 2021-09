Cycle Écouter les parfums #2 : le design olfactif Centre culturel Alban-Minville, 1 octobre 2021, Toulouse.

Cycle Écouter les parfums #2 : le design olfactif

Centre culturel Alban-Minville, le vendredi 1 octobre à 14:30

### Dans le cadre de l’événement Respirez ! **Pierre Bénard** **En partenariat avec le lycée Rive Gauche dans le cadre du Diplôme national des Métiers d’Art et du Design et du BTS Design de produit** Une conférence olfactive autour du métier de designer olfactif et de l’intégration de la notion d’odeur et de parfum dans le design de produit et d’espace. Les réalisations des étudiants de design et création d’objets seront présentées _in situ_ à partir du 19 novembre au Centre culturel Alban-Minville. En lien avec l’exposition [« De la matière à l’esprit »](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/41774/De%20la%20mati%C3%A8re%20%C3%A0%20l%E2%80%99esprit?_k=ycm1wf), conférence suivie d’une visite commentée de l’exposition

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



