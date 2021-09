Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse Cycle Écouter les parfums #1 : ça sent quoi un fantôme ? Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 30 septembre à 15:00

### Dans le cadre de l’événement Respirez ! **Pierre Bénard** La conférence aborde la question de cette entité volatile, difficile à identifier, qu’est le parfum flottant jusqu’à nos narines. Entre réel et imaginaire, le fantôme et le parfum nous font savoir que nous sommes bien vivants.** En lien avec l’exposition « De la matière à l’esprit », conférence suivie d’une visite commentée de l’exposition. ** Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

