Cotes-d’Armor 16ème édition.

Pour cette 16e édition, nous avons sélectionné pour vous des histoires de femmes et d’hommes qui ont changé ou qui tentent de changer leur quotidien pour un monde meilleur. Un monde meilleur ou pour un monde qui leur ressemble… et ainsi rester droits dans leurs bottes ! Ensemble, concentrons-nous sur l’avenir, sur les initiatives solidaires, sans pour autant oublier nos origines, le sens de notre existence ainsi que notre

âme d’enfant ! Continuons de semer des graines tout en gardant des grains de folie… de ceux qui font la joie du quotidien.

Nous vous attendons nombreux pour cette édition sans restriction, aucune ! Seule obligation : venez muni de votre bonne humeur !

Programme : cf images

