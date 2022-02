Cycle Droit et Cinéma Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Cycle Droit et Cinéma Institut National Universitaire Champollion, 21 février 2022, Albi. Cycle Droit et Cinéma

Institut National Universitaire Champollion, le lundi 21 février à 16:30

Autour de la thématique « Histoire constitutionnelle et cinéma » : Lundi 21 février – 16h30 : Conférence sur les Chartes constitutionnelles, Restauration et Monarchie de juillet Lundi 7 mars – 16h30 : « J’accuse » de Roman Polanski (2019) Lundi 14 mars – 16h30 : Conférence sur la IIIème République Bâtiment Jean Jaurès – amphi 1 – G de Cuhn Ciné-club organisé par le département Droit, Économie, Gestion de l’INU Champollion. Janvier/mars 2022. Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T16:30:00 2022-02-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Institut National Universitaire Champollion Adresse Place de Verdun, 81000 Albi Ville Albi lieuville Institut National Universitaire Champollion Albi Departement Tarn

Institut National Universitaire Champollion Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Cycle Droit et Cinéma Institut National Universitaire Champollion 2022-02-21 was last modified: by Cycle Droit et Cinéma Institut National Universitaire Champollion Institut National Universitaire Champollion 21 février 2022 Albi Institut National Universitaire Champollion Albi

Albi Tarn