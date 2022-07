Cycle d’initiation : réseaux sociaux Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Cycle d’initiation : réseaux sociaux Sainte-Menehould, 8 septembre 2022, Sainte-Menehould. Cycle d’initiation : réseaux sociaux

15 place du Général Leclerc Cyberespace Sainte-Menehould Marne Cyberespace 15 place du Général Leclerc

2022-09-08 18:00:00 – 2022-09-29 20:00:00

Cyberespace 15 place du Général Leclerc

Sainte-Menehould

Marne Comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et surtout comment bien les utiliser

cycle de 4 séances à suivre obligatoirement Cyberespace 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse Sainte-Menehould Marne Cyberespace 15 place du Général Leclerc Ville Sainte-Menehould lieuville Cyberespace 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Departement Marne

Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

Cycle d’initiation : réseaux sociaux Sainte-Menehould 2022-09-08 was last modified: by Cycle d’initiation : réseaux sociaux Sainte-Menehould Sainte-Menehould 8 septembre 2022 15 place du Général Leclerc Cyberespace Sainte-Menehould Marne

Sainte-Menehould Marne