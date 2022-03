Cycle d’initiation II au Cyberespace Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Cycle d’initiation II au Cyberespace Sainte-Menehould, 5 mai 2022, Sainte-Menehould. Cycle d’initiation II au Cyberespace Cyberespace 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould

2022-05-05 – 2022-05-05 Cyberespace 15 place du Général Leclerc

Sainte-Menehould Marne découverte d’internet. comment l’appréhender, s’en servir, envoyer des mails, etc…

cycle de 4 séances Cyberespace 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse Cyberespace 15 place du Général Leclerc Ville Sainte-Menehould lieuville Cyberespace 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Departement Marne

Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

Cycle d’initiation II au Cyberespace Sainte-Menehould 2022-05-05 was last modified: by Cycle d’initiation II au Cyberespace Sainte-Menehould Sainte-Menehould 5 mai 2022 Marne Sainte-Menehould

Sainte-Menehould Marne