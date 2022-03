Cycle d’initiation I au cyberespace : découverte de l’ordinateur Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Cycle d’initiation I au cyberespace : découverte de l’ordinateur Sainte-Menehould, 7 avril 2022, Sainte-Menehould. Cycle d’initiation I au cyberespace : découverte de l’ordinateur Cyberespace 15 place du général Leclerc Sainte-Menehould

2022-04-07 – 2022-04-07 Cyberespace 15 place du général Leclerc

Sainte-Menehould Marne Première étape d’apprentissage du fonctionnement de l’ordinateur et ses périphériques, de la souris et du clavier. initiation au système d’exploitation Windows 10.

Cycle de 4 séances.

réservation obligatoire 1 mois avant Cyberespace 15 place du général Leclerc Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse Cyberespace 15 place du général Leclerc Ville Sainte-Menehould lieuville Cyberespace 15 place du général Leclerc Sainte-Menehould Departement Marne

Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

Cycle d’initiation I au cyberespace : découverte de l’ordinateur Sainte-Menehould 2022-04-07 was last modified: by Cycle d’initiation I au cyberespace : découverte de l’ordinateur Sainte-Menehould Sainte-Menehould 7 avril 2022 Marne Sainte-Menehould

Sainte-Menehould Marne