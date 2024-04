Cycle d’histoire de l’art / Les collections contemporaines Musée d’arts de Nantes Nantes, vendredi 7 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-07 15:00 – 16:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Les collections contemporaines Découvrez quelques œuvres de la collection d’art contemporain et les quatre grandes thématiques développées dans les étages du Cube : le corps, les territoires, la peinture, le temps et la mémoire.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html