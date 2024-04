Cycle d’histoire de l’art / Les abstractions Musée d’arts de Nantes Nantes, vendredi 24 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-24 15:00 – 16:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Les abstractions Au cours des années 1910, une révolution décisive transforme la peinture : l’invention de l’abstraction. L’œuvre d’art ne cherche plus son sujet dans la représentation de la nature. Favorisant tantôt une abstraction faite de géométrie, tantôt une abstraction plus expressionniste, de nombreux artistes ont dès lors pour point commun de renoncer à la représentation d’une réalité extérieure.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html