Cycle des Veilleurs : formations LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 23 janvier 2024, Paris.

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Après une première édition en Seine-Saint-Denis, le Cycle des Veilleurs s’implante dans le quartier Erard-Charenton, au cœur du 12e arrondissement.

Le Cycle des Veilleurs de Joanne Leighton est une œuvre chorégraphique, fédératrice, tissant des liens entre les citoyen·nes et ouverte à toutes et tous. Avec cette performance labellisée Olympiade Culturelle par Paris 2024, la chorégraphe propose aux habitant·es de « veiller » la ville chaque matin au lever du soleil et chaque soir au coucher du soleil depuis un point culminant. L’objet-abri dans lequel les participant·es veillent sur les territoires des Jeux, est créé spécialement par le designer et scénographe Benjamin Tovo.

En partenariat avec l’Atelier de Paris/CDCN Carolyn Carlson et le Cycle des Veilleurs.

Les ins­crip­tions du Cycle des Veilleurs sont désor­mais ouver­tes avec une pos­si­bi­lité d’accueil en LSF : un·e inter­prète sera pré­sent·e lors de cer­tains ate­liers pré­pa­ra­toi­res et des per­son­nes signant assu­re­ront l’accom­pa­gne­ment de veille.

Dates des ate­liers pré­pa­ra­toi­res en pré­sence d’un.e inter­prète LSF/FR :

Mardi 23 janvier de 18h à 19h à la Bibliothèque Saint-Eloi (12 e )

Mardi 6 février de 18h à 19h à la Bibliothèque Saint-Eloi (12e)

Pour s’ins­crire avec un accueil en LSF, choi­sis­sez le tarif « Gratuit LSF » lors de votre ins­crip­tion.

Pour toute ques­tion : infos@lecy­cle­des­veilleurs.fr ou par Skype : LSF Atelier de Paris.

Le Cycle des Veilleurs est un événement Paris Réseau Danse (Atelier de Paris / CDCN, L’étoile du nord-scène conventionnée danse, micadanses-Paris et Le Regard du Cygne / AMD XXe).

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

