Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir et agir»: Un repair café au cœur du Musée. MEG, 3 avril 2022, Genève.

MEG, le dimanche 3 avril à 11:00

«Faire face à l’urgence environnementale: des rendez-vous pour réfléchir et agir»: Soins, réparation et durabilité. Cycle de produits de plus en plus court, obsolescence programmée, le bien de consommation-kleenex semble devenu la norme aujourd’hui. Un état de fait que refuse la [FRC](https://www.frc.ch/dossiers/repair-cafe/), prônant au contraire une consommation durable. C’est pourquoi elle organise ses repair cafés, basés sur le concept belge qui a essaimé en Europe. L’idée est simple: Présentez-vous avec un appareil à réparer, grille-pain, meuleuse ou tourne-disque. Avec l’aide des spécialistes, vous allez vous-même mettre les mains dans le cambouis pour réparer – si possible – la panne ! Cette proposition se veut un pied de nez à la société du prêt-à-jeter: les repair cafés donnent un second souffle à des appareils défectueux, prolongeant leur durée de vie. Bonus, vous repartez avec quelques compétences en plus. Et quelques trucs: car la «durabilité» d’un produit, autrement dit sa «réparabilité», commence avec l’acte d’achat. Lors de ce «Rendez-vous pour réfléchir et agir», nous nous penchons sur la question du soin et de la réparation. Partout dans le monde des peuples autochtones gèrent leur environnement à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. C’est à ce titre qu’ils contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Tout au long de la journée diverses activités seront organisées: une visite découverte pour les enfants, un repair café, un atelier d’autoréparation de vélo, une discussion, des projections de films. De quoi, nous l’espérons, porter un regard nouveau sur les objets qui nous entourent puis mettre en pratique au quotidien une éthique du soin et de la réparation qui nous permette d’agir durablement pour la préservation de l’environnement. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

CHF 0.-

Réparer soi-même sa trottinette, sa machine à café ou son robot ménager ? Le MEG s’associe à la FRC pour vous proposer un repair café au cœur du Musée. Foyer. Le dimanche 3 avril entre 11h et 18h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



