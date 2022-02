Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir et agir». Rencontre et discussion autour du soin et de la réparation. MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir et agir». Rencontre et discussion autour du soin et de la réparation. MEG, 3 avril 2022, Genève. Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir et agir». Rencontre et discussion autour du soin et de la réparation.

MEG, le dimanche 3 avril à 14:00

Lors de ce «Rendez-vous pour réfléchir et agir», nous nous penchons sur la question du soin et de la réparation. Partout dans le monde des peuples autochtones gèrent leur environnement à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. C’est à ce titre qu’ils contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. En partant des objets exposés et des photographies réalisées par Johnathan Watts dans l’exposition «Injustice environnementale – alternatives autochtones», cette rencontre vous invite ensemble à considérer autrement les objets cassés, blessés ou réparés. Nous discuterons des liens entre humains et objets et plus particulièrement des objets de collections qui sont des témoignages du soin qui leur a été porté avant d’entrer au musée. Nous verrons enfin comment porter un regard nouveau sur les objets qui nous entourent et comment mettre en pratique au quotidien une éthique du soin et de la réparation qui nous permette d’agir durablement pour la préservation de l’environnement. Cette discussion aura lieu avec **Johnathan Watts** – photographe, **Isabel Garcia-Gomez** – conservatrice, restauratrice et **Julien Reinhard** – chargé de projet Agenda 21 à la Ville de Genève. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

CHF 0.-

