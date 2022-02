Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir et agir» : projection de «Bornéo – La forêt disparue» MEG, 3 avril 2022, Genève.

Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir et agir» : projection de «Bornéo – La forêt disparue»

MEG, le dimanche 3 avril à 16:00

Dans le cadre des ciné-dimanches et du «Rendez-vous pour réfléchir et agir» autour du soin, de la réparation et de la durabilité, le MEG et le Festival du Film Vert Genève s’associent pour vous offrir une rencontre et une projection inédite. L’île de Bornéo abrite l’une des plus vastes zones forestières tropicales au monde. Les producteurs d’huile de palme et les grandes entreprises de l’industrie du bois défrichent sans limite. Face à ce déboisement massif, le peuple dayak-bahau a décidé d’envoyer trois émissaires sur la trace des arbres abattus. Ils sont accompagnés dans leur enquête par le réalisateur Balint Revesz, qui a vécu plusieurs années aux côtés de cette communauté autochtone. Cette projection sera précédée d’une discussion avec Alice Matthew, représentante autochtone d’une communauté de Malaisie. Une interprétation consécutive anglais/français sera à disposition du public. **Intervenante** : Alice Matthew, représentante autochtone d’une communauté de Malaisie. **Traduction** : Claire Moretto, coordinatrice du Festival du Film Vert Genève. **Modération** : Yannick Gilestro, médiateur culturel et scientifique au MEG. Activité accessible à un public non francophone. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable. En collaboration avec le Festival du Film Vert.

CHF 0.-

Au sein des «Rendez-vous pour réfléchir et agir», une rencontre qui fait entendre la voix de peuples impactés par les dégradations environnementales. Auditorium. Dimanche 3 avril 2022 de 16h à 18h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



