Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir et agir»: Atelier d’auto-réparation de vélo MEG, 3 avril 2022, Genève.

Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir et agir»: Atelier d’auto-réparation de vélo

MEG, le dimanche 3 avril à 11:00

À l’occasion de ce «Rendez-vous pour réfléchir et agir» pendant lequel nous nous penchons sur la question du soin et de la réparation, vous avez la possibilité d’agir en apprenant les bases de la réparation de votre vélo. Besoin d’une réparation ou juste de conseils pour prendre soin de votre bicyclette ? Gonfler votre pneu, changer une chambre à air ou une chaîne ? Passez au MEG avec ou sans votre vélo, l’association [_La Bicyclette Bleue_](https://www.bicyclettebleue.ch/) vous accueille devant le MEG pour agir ensemble pour des pratiques plus durables! Partout dans le monde, des peuples autochtones gèrent leur environnement à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. C’est à ce titre qu’ils contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Comment mettre en pratique une éthique du soin et une culture de la réparation dans notre quotidien? En quoi ces savoir-faire sont-ils essentiels pour protéger notre environnement ? C’est autour de ces questions que nous souhaitons réfléchir et agir lors de ce rendez-vous. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

CHF 0.-

Cycliste de course, de ville, de piste ou de place de jeux, rendez-vous au MEG pour prendre soin de votre compagnon à deux roues et le réparer vous-même! Jardin. Dimanche 3 avril, de 11h à 17h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T18:00:00