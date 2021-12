Cycle d’écriture par Audrey Rousse. Médiathèque Samuel Beckett, 10 février 2022, Guérande.

du jeudi 10 février 2022 au jeudi 21 avril 2022 à Médiathèque Samuel Beckett

6 séances d’écriture autour du thème « L’ordinaire et l’extraordinaire ». Comment voir le monde de manière féerique, magique ou simplement belle dans l’instant. Où se trouve la frontière entre l’habituel et l’inattendu ? Sur cette thématique, nous nous attacherons à regarder et écrire l’ordinaire de manière extraordinaire et inversement. Quels sont nos quotidiens, nos vies et quels sont les aspects incroyables qu’ils recèlent ? En parcourant différents types d’écriture, comme le haïku, la description préparant la surprise, le dialogue ou la philosophie pourquoi pas, nous tenterons de trouver nos côtés insolites. Différents supports à la rédaction seront proposés : des lectures, des images, des jeux. L’idée étant de créer un moment d’expérience créative où chacun se nourrit des écrits des autres pour approcher son écriture propre. Après une formation universitaire avec « un master en sciences sociales », puis dix ans comme « éducatrice spécialisée auprès d’adultes en déficience intellectuelle », Audrey Rousse, exerce désormais en tant qu’écrivaine publique, biographe et animatrice d’ateliers d’écriture créative. Pour ados-adultes. Sur inscription, l’engagement pour ce cycle vaut pour les 6 séances.

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



