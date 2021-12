Cycle de webinaires – Tiers Lieux Nourriciers Evénement en ligne, 8 mars 2022, Bordeaux.

Cycle de webinaires – Tiers Lieux Nourriciers

Evénement en ligne, le mardi 8 mars 2022 à 16:00

Contexte ——– A l’origine, les tiers-lieux étaient prioritairement destinés au développement des nouvelles formes de travail (bureaux partagés, ateliers de fabrication..) afin de permettre à chacun de mieux concilier vie personnelle et professionnelle. Progressivement, ces tiers-lieux sont devenus de véritables **lieux de cohésion sociale et économique** en faisant évoluer la pluralité de leurs activités (programmation culturelle, économie circulaire, restauration…) **Depuis quelques années, de plus en plus de tiers-lieux se sont également investis dans la dynamique de la transition agricole et de l’alimentation de proximité**. Ces tiers-lieux nourriciers se veulent être **porteurs d’ambitions sociales, économiques et environnementales au service de leur territoire en conciliant production agricole et protection de l’environnement.** Ces tiers-lieux s’inscrivent donc dans un système agro-écologique alternatif au modèle agricole conventionnel. S’il n’existe pas de définition précise de l’agro-écologie, il n’existe pas non plus de modèle unique, chaque tiers-lieu nourricier disposant de caractéristiques et de démarches différentes (sols, accès à l’eau, écosystème, bâtiments, collectifs citoyens..). Programme ——— Organisé et animé par Loïc Michaud (Région Nouvelle Aquitaine) et Valentina Alessandria (Chaire AgroSYS) * **Introduction**: qu’est ce que l’agroécologie? _P. Brette_ * **Partage d’expérience** sur le tiers-lieu du Battement d’ailes (Corrèze) _P. Brette_ * **Partage d’expérience** sur le tiers-lieu “urbain” d’Oasis Citadine (Montpellier) _D. Viala_ * **Questions et apports de participants** * **Synthèse**: L’agroécologie comme un processus _P. Brette et D. Viala_ Intervenants ———— * Pascal Brette du TL Battement d’ailes * David Viala du TL Oasis citadine Modes d’animation —————– * Exposés * Retours d’expérience * Questions et apports des participants

Sur inscription

Webinaire 7 – Développer et promouvoir ses pratiques agroécologiques

Evénement en ligne Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T16:00:00 2022-03-08T18:00:00