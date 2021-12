Cycle de webinaires – Tiers Lieux Nourriciers Evénement en ligne, 1 février 2022, Bordeaux.

Cycle de webinaires – Tiers Lieux Nourriciers

Evénement en ligne, le mardi 1 février 2022 à 16:00

Contexte ——– La transition agricole, la transmission des exploitations et l’installation de personnes non issues du milieu agricole soulèvent l’enjeu de la propriété et de l’accès au foncier agricole. **Les tiers lieux nourriciers sont des espaces d’expérimentation où le foncier est avant tout un commun au service d’un projet collectif**. Ce statut particulier du foncier dans les tiers lieux nourriciers peut les amener à remettre en cause le droit foncier rural et les logiques d’investissement et de gestion de patrimoine foncier tels qu’ils existent à ce jour. **De nouvelles voies juridiques et financières sont à explorer et peuvent s’appuyer sur des outils juridiques déjà disponibles**. Ces expérimentations sont autant de pistes et de retour d’expérience à mettre au service de la transition et du renouvellement agricole. Programme ——— Organisé et animé par Jacques de Bucy et Loïc Michaud (Région Nouvelle Aquitaine). * **Introduction** et éléments de contexte. * **Partage d’expérience** sur le tiers lieu du Domaine de Chambrille et de la propriété de Boisguerin (150 ha, GFR, SCIC, bail rural). _Maxime Prestat_ * Partages d’expérience sur d’autres projets (incluant notamment la participation de collectivités locales). _Projets et intervenants à préciser_ OU BIEN Partage d’expérience sur le tiers lieu de l’Hermitage (2 ha, SCI, SCEA, bail rural). _Jacques de Bucy_ * **Questions et apports des participants**. * **Synthèse et conclusions** sur les schémas d’accès au foncier possibles, les outils juridiques disponibles, les facteurs de succès et les limites rencontrées dans les projets. _Amel Bounaceur-Josset_ Intervenants ———— * Amel Bounaceur-Josset (AVD Avocat) * Maxime Prestat (Notaire) Modes d’animation —————– * Table-ronde * Retours d’expérience * Questions et apports libres des participants sur leurs projets

Sur inscription

Webinaire 6 – Accéder et gérer le foncier

Evénement en ligne Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T16:00:00 2022-02-01T18:00:00