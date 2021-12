Cycle de webinaires – Tiers Lieux Nourriciers Evénement en ligne, 11 janvier 2022, Bordeaux.

Cycle de webinaires – Tiers Lieux Nourriciers

Evénement en ligne, le mardi 11 janvier 2022 à 16:00

Contexte ——– La construction d’un projet adapté aux besoins d’un territoire passe par une pleine prise en compte des différents acteurs (citoyens, acteurs associatifs, producteurs, collectivités…). La multifonctionnalité des tiers lieux, notamment nourriciers, demande de penser différentes modalités de participation et d’implication de ces parties prenantes. Programme ——— Organisé et animé par Manon Jaccard (Réseau Cocagne) et Mélissa Gentile (Coopérative Tiers-Lieux) **Accueil** des participants, introduction du webinaire. _Mélissa Gentile_ **Partage d’expériences de terrain et de la recherche** sur des modèles participatifs ou de gouvernance partagée : * Guide renforcer la gouvernance alimentaire territoriale. _Yuna Chiffoleau_ * Enjeux de gouvernance et de participation. _Virginie Pujol_ * MADABREST. _Marketa Brain-Supkova_ * Monnaie d’échange de services (MANNE). _Dominique Hays_ **Atelier participatif** – Temps de production commun en sous-groupes : * Echelle de la participation: Identifier le niveau d’implication des usagers du lieu. * Témoignages de cas concrets: présence et rôles dans la gouvernance, identification de freins à la participation. Ouverture sur la **sécurité sociale de l’alimentation**. _Kevin Certenais_ **Conclusion**. Intervenants ———— * Virginie Pujol (LERIS) * Yuna Chiffoleau (INRAE) * Marketa Brain-Supkova (MADABREST) * Dominique Hays (Menadel) * Kevin Certenais (Réseau salariat) Modes d’animation —————– * Partage horizontal de pratiques * Recherche collective de solutions à une problématique adressée par un ou plusieurs participants * Table-ronde * Groupe de travail

Sur inscription

Webinaire 5 – Construire et renforcer la gouvernance de son projet

Evénement en ligne Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T16:00:00 2022-01-11T18:00:00