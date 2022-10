Cycle de rencontres Parages – Tout-petits Maison de quartier des Confluences, 18 novembre 2022, Nantes.

Parages propose en novembre son nouveau cycle de rencontres autour des questions de la petite enfance. Quelles médiations culturelles pour les tout-petits ? Comment inclure les tout-petits aux propositions culturelles famille ? Trois rendez-vous vous sont proposés : TABLE RONDE · 15 novembre 2022 – 14h-17h Échanges de pratiques et découverte de projets pour tout petits, suivi d’un petit bac créatif. Invités : Sandrine Lesage (médiatrice culturelle indépendante – L’Odyssée curieuse), Elodie Francheteau (danseuse), Thomas Sergent (éducateur de jeunes enfants indépendant) Café Les gamines, 5 Rue Lamoricière, Nantes PROJECTION · 17 novembre 2022 – 17h30-19h30 (3 à 5€ si non adhérent·e Parages) En partenariat avec Le Cinématographe, projection du documentaire Récréations de Claire Simon, suivie d’une leçon de cinéma par Carole Desbarats. Le Cinématographe, 12bis Rue des Carmélites, 44000 Nantes DÉCOUVERTE DE L’ENFANT (0-6 ans) · 18 novembre 2022 – 10H-12H Intervention d’Audrey Bedussi, psychomotricienne et formatrice : Initiation et échanges pour une meilleure connaissance de l’enfant (concentration, motricité et sensorialité), suivi d’un temps convivial Maison des Confluences, 4 place du Muguet nantais, Nantes L’adhésion à Parages est à prix libre et permet d’accéder à tous les temps proposés durant l’année. Venez découvrir Parages et adhérez à l’issue d’un temps si cela vous a plu ! Pour participer à une ou plusieurs rencontres, inscriptions à : contact.parages@gmail.com 09 51 04 07 12 Pour toute question : contact.parages@gmail.com / 09 51 04 07 12 Public : professionnel·les culture ou social, bénévoles, artistes, animateur·trices, étudiant·es, assistantes maternelles…

