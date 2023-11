Cycle de rencontres | Décroître est un moment de création Musée d’Art Moderne de Paris Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le Musée d’Art moderne de Paris propose un cycle de trois rencontres autour des stratégies d’artistes, de théoriciens et d’acteurs culturels face à l’urgence écologique.

#1 Réduire

pour augmenter

Jeudi 16 novembre 2023 de 19h à 20h30

Salle Matisse

Avec Ghislain

Mollet-Viéville et Matthieu Saladin

La première rencontre du cycle « Décroître est un moment de création »

interrogera Ghislain Mollet-Viéville, agent d’art, et Matthieu Saladin,

artiste, sur leur interprétation respective de l’expression « Réduire

pour augmenter », l’un à travers des expositions ne nécessitant aucune

dépense et l’autre en décrivant un protocole artistique qui, limitant les

horaires d’ouverture du lieu d’exposition, offre en théorie du temps libre

aux personnes qui y travaillent.

#2

Le donné mis à l’épreuve de la soustraction

Jeudi 14 décembre 2023 de 19h à 20h30

Salle Matisse

Avec Mathilde

Pellé et Laurence Rassel

La deuxième rencontre du cycle « Décroître est un moment de création »

interrogera Mathilde Pellé, designer, et Laurence Rassel, directrice de l’erg

(Ecole de recherche graphique) à Bruxelles, sur leur capacité à « faire

avec ce qui est là », l’une à travers sa façon de disséquer les objets

et leurs matériaux pour faire « expérience du moins », l’autre (en

entretien avec Jean-Baptiste Farkas) en prenant pour point de départ les

locaux encombrés de l’école qu’elle dirige en vue de s’interroger sur ce

qu’il est possible de faire avec le résidu qu’engendre fatalement tout

processus vivant.

#3

Écopratiques

Jeudi 18 janvier 2024 de 19h à 20h30

Salle Matisse

Avec Aude

Cartier et Gilles Clément

La troisième rencontre du cycle « Décroître est un moment de création »

interrogera Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, et Aude

Cartier, directrice du Centre d’art de Malakoff, sur la façon dont il est

possible de perdre des habitudes, l’un à travers le Jardinage par soustraction,

une approche « n’ayant rien à voir avec le désherbage qui, selon les

règles classiques, consiste à ôter tout ce que l’on n’a pas planté

soi-même », l’autre en revenant sur son initiative consistant à couper

durant cinq mois tous les fluides énergétiques, eau, gaz et électricité dans

son institution.

