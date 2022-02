Cycle de rencontres : Artivismes pour Décoloniser Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

Cycle de rencontres : Artivismes pour Décoloniser Forcalquier, 4 mars 2022, Forcalquier. Cycle de rencontres : Artivismes pour Décoloniser La Cimenterie Caves à Lulu Forcalquier

2022-03-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-01 00:30:00 00:30:00 La Cimenterie Caves à Lulu

Forcalquier Alpes de Haute-Provence Forcalquier EUR 8 15 Ce cycle de rencontres, formations et propositions artistiques cherche à réunir les réflexions, actions, expériences, théories et pratiques, dissidentes et multiculturelles. otratierra.escoladeartivismos@gmail.com +33 7 52 44 98 15 https://otratierrasite.wixsite.com/my-site?lang=fr La Cimenterie Caves à Lulu Forcalquier

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Office de tourisme intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Autres Lieu Forcalquier Adresse La Cimenterie Caves à Lulu Ville Forcalquier lieuville La Cimenterie Caves à Lulu Forcalquier Departement Alpes de Haute-Provence

Forcalquier Forcalquier Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forcalquier/

Cycle de rencontres : Artivismes pour Décoloniser Forcalquier 2022-03-04 was last modified: by Cycle de rencontres : Artivismes pour Décoloniser Forcalquier Forcalquier 4 mars 2022 Alpes-de-Haute-Provence forcalquier

Forcalquier Alpes de Haute-Provence